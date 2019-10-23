كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” لفت أنظار الكثيرين من متابعيها بسبب إطلالتها الجريئة والصادمة .
حيث ظهرت هند البلوشي من دون مكياج وأشارت إلى أن خبيرة التجميل تعتزم تطبيق مستحضرات التجميل على وجهها .. وأكدت خبيرة التجميل عليها بأن لا تستخدم هند أيا من مستحضرات التجميل الخاصة بها .
ثم بدأت خبيرة التجميل بتطبيق الماكياج عليها وبعد ذلك ظهرت بإطلالة مختلفة تماما .
ولاقت إطلالة هند البلوشي بدون مكياج اندهاشا كبيرا من جانب متابعيها والذين شاركو صورتها بدون مكياج التي ظهرت فيها بملامحها الطبيعية .
وركزت الكثير من التعليقات على الفرق الكبير بين شكلها من دون ماكياج وشكلها بعد تطبيقه وجاءت تعليقات البعض بأن شكلها قبل الماكياج كان أفضل .
كانت هذه تفاصيل خبر في مقطع فيديو .. فنانة خليجية تنشر شكلها قبل وبعد المكياج في إطلالة جريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.