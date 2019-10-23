في مقطع فيديو .. فنانة خليجية تنشر شكلها قبل وبعد المكياج في إطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” لفت أنظار الكثيرين من متابعيها بسبب إطلالتها الجريئة والصادمة .

حيث ظهرت هند البلوشي من دون مكياج وأشارت إلى أن خبيرة التجميل تعتزم تطبيق مستحضرات التجميل على وجهها .. وأكدت خبيرة التجميل عليها بأن لا تستخدم هند أيا من مستحضرات التجميل الخاصة بها .

ثم بدأت خبيرة التجميل بتطبيق الماكياج عليها وبعد ذلك ظهرت بإطلالة مختلفة تماما .

ولاقت إطلالة هند البلوشي بدون مكياج اندهاشا كبيرا من جانب متابعيها والذين شاركو صورتها بدون مكياج التي ظهرت فيها بملامحها الطبيعية .

Advertisements

وركزت الكثير من التعليقات على الفرق الكبير بين شكلها من دون ماكياج وشكلها بعد تطبيقه وجاءت تعليقات البعض بأن شكلها قبل الماكياج كان أفضل .