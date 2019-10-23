كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - نشرت الفنانة الأمريكية ” نيكي ميناج ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن خبرا صادما ومفاجئا لمعجبيها ومتابعيها .
حيث أعلنت نيكي ميناج عن زواجها فأظهرت في مقطع الفيديو فنجانين طبعت عليهما كلمات ” السيدة ” و” السيد ” إلى جانب قبعتين مع كلمتي ” العريس ” و” العروس ” .
وكتبت في تعليقها على الفيديو قائلة : ” أونيكا تانيا ماراج بيتي 21 – 10 – 2019 ” .
واستُقبل هذا الإعلان المفاجئ بالكثير من التهاني من طرف أصدقائها في الوسط الفني .. كما حقق أكثر من 4 ملايين و509 آلاف مشاهدة .
يذكر أن نيكي ميناج كانت قد أعلنت مؤخرا عن اعتزالها الفن من أجل تأسيس عائلة .. وكشفت عن نيتها الارتباط بصديقها مغني الراب ” كينيث بيتي ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر نيكي ميناج تفاجئ الجميع بإعلان خبر زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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