كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها بعد لجوء السلطات الى القوة لاعادة فتح الطرقات التي قطعها المحتجون.
وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا !”
وتابعت نادين نسيب نجيم: “لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !”.
وكان الجيش اللبناني قد دعا المواطنين إبقاء الطرق سالكة تسهيلاً لتنقل المواطنين واستقامة الدورة الحياتية, كما ذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فتح الطرقات بالقوة.. نادين نسيب نجيم: “بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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