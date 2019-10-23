- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - قضت محكمة في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا بسجن شابة روسية تدعى ” اليزافيتا دوبروفينا “وتبلغ من العمر 22 عاما قامت بقتل شقيقتها عارضة الأزياء الأصغر منها بثلاثة أعوام بطريقة بشعة في عام 2016 بسبب الغيرة منها .
حيث قتلت اليزافيتا شقيقتها الصغرى عندما كانت الأخيرة في منزل عشيقها ” اليكسي فاتيف ” البالغ من العمر 44 عاما حيث استغلت خروجه للتسوق ثم أقدمت على طعنها أكثر من 190 طعنة باستخدام سكين حتى الموت لتطال كافة أعضائها وتسببت بقطع إحدى أذنيها واقتلاع عينيها .
وعندما عاد فاتيف إلى المنزل وجد جثة ستيفانيا عارية ومخضبة بالدماء .. وقام باحتجاز اليزافيتا ومنعها من الفرار من أجل تسليمها للشرطة .
واعتقلت الشرطة إليزافيتا لارتكابها جريمة القتل المروعة واعترفت المتهمة بنفسها بجريمتها وأرسلت للعلاج النفسي الإلزامي .. وفي هذا العام أصبحت جاهزة نفسيا لمواجهة محاكمتها .
كانت هذه تفاصيل خبر في جريمة مروعة .. فتاة تقتل شقيقتها بـ 190طعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.