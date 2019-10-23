شاهد.. بكاء جندي لبناني أثناء تفريق احد المظاهرات!

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - دخلت الاحتجاجات في لبنان المستمرة منذ يوم الخميس الماضي يومها السابع الأربعاء، مع استمرار إغلاق الطرق في بعض المناطق وتوقعات بتجدد التظاهرات ضد السلطة الحاكمة.

غير ان اليوم شهد لجوء الجيش اللبناني للفوة لفتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون في عدد من المناطق.

وقد شهدت منطقة “ذوق مكايل” شمال مدينة بيروت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين أثناء محاولة فتح الطريق.

وقد رصدت الكاميرات بكاء احد عناصر الجيش أثناء الاشتبكات بينما كان المتظاهرون يهتفون “سلمية” وينشدون الاغاني الوطنية.