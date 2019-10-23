شاهدوا.. ترحيل أنجي خوري من لبنان وتنهار بكاءً

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:56 مساءً - كشفت الفنانة السورية أنجي خوري في فيديو جديد نشرته على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، انها تواجه مشكلة في لبنان وقالت إنه تم إلغاء إجازة الإقامة التي تحملها في لبنان، وفرض عليها قرار مغادرة هذا البلد والعودة إلى سوريا في مدة لا تتجاوز الـ20 يوماً، وقالت ان ذلك حصل لانها “طيبة وزغيرة وهبلة”.

وانهارت أنجي بكاء لانها تشعر بالحيرة، خصوصا انها لا تمتلك منزلاً وليست لديها عائلة في بلدها، وراحت تتساءل اين ستذهب قائلة: “وين بروح؟ وشو بعمل؟”.