نقل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر إلى المستشفى مصابا بكسر في الحوض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أفاد “مركز كارتر” بأن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر بسيط في الحوض إثر سقوطه على الأرض.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فقد كتب المركز على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يقول: الرئيس الأسبق جيمي كارتر سقط في منزله في بلينز بولاية جورجيا، ونُقل إلى مركز فيبي سامتر الطبي للملاحظة والعلاج من كسر بسيط في الحوض، معنوياته مرتفعة ويتطلع للتعافي في المنزل.

Advertisements

مركز كارتر - الذي وصف الكسر بأنه “طفيف” - أشار الى أن الرئيس الأسبق “معنوياته جيدة ويتوق للعودة إلى منزله” في ولاية جورجيا.

الحادث يعتبر هو ثاني سقوط لكارتر هذا الشهر، ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما وهو أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة، وفي مايو تعرض لكسر في عظمة الفخذ بعد سقوطه في منزله.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، كان قد خضع لجراحة بعد تعرضه لكسر في الفخذ، أصابه خلال مغادرته منزله في ولاية جورجيا في رحلة لصيد الديك الرومي، وذلك خلال مايو الماضي.

يشار إلى أن كارتر الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، كان قد تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1977 إلى 1981.