انتحار الشاعر العراقي محمد عمر عثمان في ظروف غامضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقدم الشاعر الكردي العراقي ، محمد عمر عثمان، الملقب بـ “جنرال الخريف”، على الانتحار في ظروف غامضة.

ووفقا لما نشر بـ”روسيا اليوم” فقد أعلنت مديرية الشرطة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق في توضيح لها اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019، أن محمد عمر عثمان، الشاعر الكردي الكبير الملقب بـ “جنرال الخريف” أقدم على الانتحار بمنزله في ظروف غامضة.

يشار إلى أن الشاعر محمد عمر عثمان، ولد في مدينة السليمانية عام 1957، ويعد من أعلام الأدب الكردي الحديث وكان مولعا بأعمال الأدباء والكتاب الروس.

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كان مصدر في السليمانية، قد أعلن العثور على جثة الأديب المعروف محمد عمر عثمان داخل منزله.. وقال في تصريح صحفي: إنه تم العثور على جثة الكاتب والأديب الكردي المعروف محمد عمر عثمان مخنوقا في منزله بمحافظة السليمانية.. وأن التحقيق ما زال جاريا فيما إذا كان الكاتب توفي منتحراً ام غير ذلك.

الصحفي سالار تاوكوزي - وهو أحد المقربين له – قال: إن عثمان تحدث قبل فترة أنه ينوي الانتحار.

محمد عمر عثمان بدأ في كتابة الشعر في ثمانينيات القرن الماضي، واستطاع أن يكتسب شهرة كبيرة عن طريق نشر ديوانه الشعري “في الغربة” الذي يحتوي على نص شعري بعنوان: “جنرال الخريف” وقد كتب عشرات النقاد والباحثين البارزين في مجال الأدب، دراساتهم عن قصائده.