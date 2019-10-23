مدحت العدل تعليقًا على أزمة حمو بيكا: نتاج مجتمع نعيشه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق السيناريست المصري مدحت العدل، على أزمة اقتحام مطرب المهرجانات حمو بيكا، لنقابة المهن الموسيقية وتهديده بتكسيره وتطاوله على الفنان المصري هاني شاكر.

مدحت العدل، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “في موضوع (حمو بيكا) أرفض تمامًا الطريقة التي تكلم بها أمام النقابة وأرفض تهديداته، لكن دعوا الناس تختار من تحبهم حتى لو لم يكن ذوقكم. حمو بيكا ومن هم مثله نتاج مجتمع نعيشه بالفعل، والحل ليس المنع ولكن أن نصنع أغنيات أجمل وأروع فيحبها الناس”.

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يُذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا نشر مقطع فيديو داخل نقابة الموسيقيين، بعد رفض منحه “كارنيه دي جي”، وهدَّد النقابة ومسئوليها بالتظاهر ضدهم، وتهكم على فن نقيب الموسيقيين هاني شاكر، حتى تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه بيكا بالدعوة إلى التظاهر وضرب استقرار البلاد.

وعاد حمو بيكا، واعتذر عن ما جاء في الفيديو مؤكدًا أن ما قاله في الفيديو جاء في وقت غضب، مطالبا بإنشاء قسم خاص في النقابة لمطربي المهرجانات.