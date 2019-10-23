بسبب الأمطار.. رانيا فريد شوقي تنجو وعائلتها باعجوبة من كارثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، عن كارثة تعرض لها منزلها بسبب سقوط الأمطار، والتي كادت أن تتسبب في حوادث وخيمة.

رانيا فريد شوقي، قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت، قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه وأكباس الكهربا نزل منها مايه، ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي”.

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وأضافت: “منك لله وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهموا الفلوس وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي رانيا فريد شوقي، مع تدوينتها معربين عن أسفهم لانتشار قلة الضمير خلال الوقت الحالي.

من ناحية أخرى تواصل رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية “الملك لير”، الذي يشارك في بطولتها الفنان الكبير يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصر سيف، وحمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.