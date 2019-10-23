ديمة قندلفت في زيارة خاصة للأطفال المصابين بالسرطان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زارت الفنانة السورية ديمة قندلفت، جمعية “بسمة”، لرعاية الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك ضمن فعاليات حملة “مليون بسمة” التي أطلقتها الجمعية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

وحرصت الفنانة السورية خلال الزيارة على اللعب مع الأطفال والغناء معهم وتقديم العديد من الهدايا التذكارية لهم.

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ديمة قندلفت، كانت قد فازت مؤخرًا بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “الاعتراف” في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الخامسة والثلاثين.

من ناحية أخرى، انضمت ديمة قندلفت لفريق عمل الموسم الرابع من مسلسل «الهيبة» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2020، وذلك أمام النجم السوري تيم حسن، وهو نفس الموسم الذي انضم له أيضاً الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.

ديمة اعربت عن سعادتها لاختيارها بطلة للموسم الرابع من العمل، وكتبت: «سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل»، حيث تمنى لها محبيها النجاح والتوفيق.