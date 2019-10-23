محمد ممدوح يخضع لتدريبات تصحيح النطق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حقق الفنان المصري محمد ممدوح نجاحا كبيرا منذ ظهوره في الوسط الفني، ولكنه واجه هذا العام انتقادات واسعة بسبب عدم وضوح مخارج ألفاظه أثناء التمثيل.
محمد ممدوح قال إنه يخضع حاليا لتمرينات رياضية شاقة من أجل إنقاص وزنه، وخاصة أن الطبيب أكد له أن الوزن الزائد سبب رئيسي لعدم وضوح صوته.
الفنان المصري أشار إلى أن عدم انتظام النفس هو سبب عدم خروج الحروف بشكل لائق، ولذلك فهو يخضع لنظام غذائي وتمرينات ليفقد وزنه.
مسلسل “قابيل”، يعد من أنجح المسلسلات التي عرضت في السباق الرمضاني الماضي، وذلك لاعتماده على قصة بوليسية لتعقب أحد المجرمين بشكل جديد.
مسلسل “قابيل”، يشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وغيرهم من النجوم الشباب.
من ناحية أخرى عرض لمحمد ممدوح، في سباق عيد الأضحى الماضي فيلم “ولاد رزق 2”، يشارك في بطولته أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داوود، وسيد رجب، وكريم قاسم، ونسرين أمين، وهو من تأليف صلاح الجهيني، و اخراج طارق العريان.
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