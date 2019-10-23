زوج داليا البحيري يحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم الفن.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية داليا البحيري بعيد ميلادها في حفل حضره زوجها رجل الأعمال حسن سامي وأسرتها،بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائها نجوم الفن.
وقد تمتداول مقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيه داليا أمام تورتة الحفل وتغني مع زوجها وأصدقائها أغاني عيد الميلاد في أجواء احتفالية مميزة.
زوج الفنانة المصرية حرص على تهنئتها بهذه المناسبة برومانسية شديدة، حيث قام باحتضانها، وطبع قبلة على خدها، تعبيرا عن حبه الشديد لها.
وقد شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، حيث حضرت كل من الفنانة ليلى علوي، والفنانة نيللي كريم، ومصفف الشعر محمد الصغير، وغيرهم.
وداليا البحيري من مواليد يوم 15 أكتوبر عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 49 عام.
وكانت داليا البحيري قد حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما حازت على المركز السابع والعشرون في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لوس أنجلوس في نفس العام، وهي حاصلة على بكالوريوس من «كلية السياحة والفنادق» حيث عملت كمرشدة سياحية، ثم كمقدمة برامج علي القناة الفضائية المصرية وكعارضة أزياء، ثم اتجهت لمجال التمثيل عام 2000 من خلال فيلم “علشان ربنا يحبك”.
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