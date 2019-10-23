أحمد السعدني يوجه تهنئة خاصة لوالده صلاح السعدني في عيد ميلاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري أحمد السعدني تهنئة خاصة لوالده الفنان الكبير صلاح السعدني، احتفالا بعيد ميلاده.

الفنان المصري نشر صورة لوالده، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ربنا يخليك لينا ويديك الصحه والعافيه كل سنه وانت طيب يا عمده”.

Advertisements

وكان آخر ظهور للفنان صلاح السعدني فس شهر سبتمبر عام 2018، حيث نشر ابنه أحمد السعدني مجموعة صور له ظهر فيها بملامح مختلفة كثيرا جراء المرض والتقدم في السن، حيث بدا أكثر نحافة، إلا أنه ظهر بحالة نفسية جيدة، وكان يرتدي كاب ونظارة شمسية على عينيه، وكان يتصفح إحدى المجلات.

أحمد كشف عن العقاب الذي تلقاه من والده بسبب التقاطه لهذه الصور، حيث أرفق الصور بتعليق قال فيه: ” ابويا من كتر ما اتصور في حياته مبقاش يكره قد التصوير بس انا صورته بالعافيه قلتله انت واحش ناس كتير عايزين يتطمنو عليك صحيح انا اللي دفعت التمن بقفا معتبر بس كله بيعدي صباح الفل”.

يذكر أن الفنان الكبير صلاح السعدني كان قد ابتعد عن الساحة الفنية لفترة طويلة بسبب مرضه، وكان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل “القاصرات” الذي عرض عام 2013، وشاركه البطولة داليا البحيري وياسر جلال ونهال عنبر وعايدة رياض ومنة عرفة وملك أحمد زاهر ومي الغيطي، وغيرهم.