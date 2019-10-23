إيمان العاصي تشعل «أنستجرام» بوصلة رقص.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية إيمان العاصي جمهورها بفيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي ترقص.

الفيديو ظهرت فيه إيمان وهي تقوم بحركات رقص ملفتة، بينما كانت بأحد الحفلات الموسيقية، وترتدي فستان يكشف عن قوامها.

رقص الفنانة المصرية أثار عاصفة من التعليقات عبر حسابها الشخصي، فالبعض اعتبر رقصها هادئ ويعكس طبيعة شخصيتها، كما تلقت الفنانة عبارات الغزل من قبل أصدقائها الفنانين ومنهم بشرى وعمر خورشيد.

Advertisements

الفنانة المصرية حققت نجاحا كبيرا بعدما شاركت في مسلسل «نصيبي وقسمتك» بحكاية تحمل عنوان «كله بالحب»، مع الفنان شريف سلامة.

الفنانة المصرية تقوم حاليا باستكمال مشاهدها في مسلسل «مملكة إبليس»، ونفت إيمان مؤخرا ما قيل بشأن وجود خلافات بين بطلات العمل، مؤكدة ان تلك الشائعات تنتشر عادة قبل عرض أي مسلسل.

مسلسل “مملكة إبليس” من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي خالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.