نيكي ميناج تتزوج رسميًا من مجرم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت مغنية الراب الأمريكية المثيرة للجدل البالغة من العمر 36 عامًا نيكي ميناج، عن أنها وصديقها كينيث بيتي متزوجان، وشاركا مقطع فيديو على Instagram يظهر فيه أكواب مطابقة مكتوب عليها كلمة “Mr”. و“Mrs”.، بالإضافة إلى قبعات “Bride” و“Groom”، وجاء ذلك يوم الاثنين، 21 أكتوبر.

النجمة العالمية التي انتشرت عنها شائعات الزفاف خلال العام الماضي، وأعلنت أنها وبيتي، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو مرتكب لجريمة مسجلة جنسيًا وتمت إدانته لمحاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، حصلت على رخصة زواج.

وقالت النجمة العالمية في برنامجها “إذاعة الملكة” على برنامج Apple Music “حصلنا على رخصة زواجنا”، “أعتقد أن لدي ما كنت أسعى إليه، فقط السعادة، كان من الصعب الوصول إلى مكان سعيد، الآن بعد أن وصلت إلى هناك، لا أريد المساومة على ذلك لأي شخص أو لأي شيء.

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وغيرت نيكي ميناج، بروفايلها على تويتر في شهر أغسطس إلى “مسز بيتي”، وقد كشف الزوجان عن علاقتهما رسميا في Instagram في ديسمبر الماضي.

ولأنّ النجمة الأمريكيّة لم تنشر صورًا لها بالفستان الأبيض، لم يتّضحْ بعد ما إذا اعتمدت حفل زفاف تقليديّ، أم اكتفت بإنهاء الإجراءات الرّسمية، خاصّة أنّها سبق وقالت في إحدى المقابلات إنّها تنوي إقامة حفل زفاف ضخم.

والجدير بالذكر، فقد سبق أن تعرضت نيكي لانتقادات عديدة من معجبيها بسبب علاقتها بكينيث، وذلك لأنّه اُتّهم باغتصاب قاصرًا عندما كان عمره 16 عامًا، كما اُتّهم في قضيّة أخرى بالقتل الخطأ في 2006، حيث أطلق النار على رجل يُدعى “لامونت روبنسون” في 2002، وحُكم عليه بالسّجن 10 سنوات، بينما قضى منهم 7 سنوات قبل إطلاق سراحه في 2013.