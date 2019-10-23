هيلاري داف تتنزه مع خطيبها وطفلتهما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استمتعت النجمة والممثلة الأمريكية ​هيلاري داف​ البالغة من العمر 32 عاما، بالتنزه في الطبيعة برفقة خطيبها ماثيو كوما وطفلتهما بانكس يوم امس.

وكانت العائلة تشاهد ابن هيلاري من زوجها الأول مايك كومري وهو يلعب كرة القدم، بينما ارتدت هيلاري جامبسوت كحلي مزين بالورود، في وقت انتشرت اكثر من صورة من الإجازة العائلية وحصدت نسب اعجاب كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية هيلارى داف، قد احتفلت مع حبيبها المنتج الموسيقى ماثيو كوما، بأول طفلة لهما والتي وضعتها ممثلة هوليوود فى 25 أكتوبر 2018، وشاركت هيلارى متابعيها فرحتها بطفلتها الصغيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت صورة لها تحمل الصغيرة ويقف بجانبها حبيبها، وكتبت هيلارى عليها: بانكس فيوليت بير، هذه الصغيرة سرقت قلوبنا تماماً، وانضمت إلى عالمنا بعد ظهر الخميس الماضى وهى سحر مطلق.

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وحرص حبيب هيلاري داف، المنتج الموسيقي ماثيو على مشاركة هذه الأخبار المثيرة بنفس الطريقة وعلق على صفحته قائلاً: فى 25/10 نرحب بابنه جميلة، أخت صغيرة، وأفضل صديقة فى الحياة، لا يمكن أن أشعر بالامتنان أكثر لأسرتنا التى تكبر ولمن يجعل كل هذا ممكناً.

والجدير بالذكر أن بانكس سيصبح عمرها سنة الأسبوع المقبل فهي ولدت في 25 اكتوبر عام 2018.

وكانت النجمة العالمية هيلاري، قد بدأت تواعد ماثيو عام 2018 وأعلنا خطوبتهما في شهر مايو من العام الحالي.