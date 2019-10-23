أول تعليق لأحمد حلمي على انتقادات فيلمه الأخير.. ويعد جمهوره بهذا الأمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفيلم الأخير للفنان المصري أحمد حلمي “خيال مآتة”، للكثير من الانتقادات من جمهوره، خاصة لافتقاده للكوميديا بشكل كبير.

حلمي رد على هذه الانتقادات لأول مرة، حيث أكد أنه فخور بهذا الفيلم، وأنه يعتبره من أقرب الأعمال إلى قلبه إلى جانب عدة أفلام أخرى هي: “كده رضا، آسف على ‏الإزعاج، عسل أسود، إكس لارج”.

الفنان المصري قال، في لقائه ببرنامج ” “The Inside، إن هناك قطاع كبير من الجمهور أشاد بقصة فيلم “خيال ‏مآته”، وبأدائه فيه، وهذا ما يعنيه.

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أما عمن انتقد قلة الضحك بالفيلم، أكد حلمي أن الفيلم لا يمكن ‏تصنيفه على أساس الكوميديا، ووعد جمهوره بأن فيلمه القادم سيكون كوميدي من الدرجة الأولى لتعويض ‏ما افتقدوه في “خيال مآته”.‏

وفيلم “خيال مآته” من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

وكان قد تم اختيار الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي للإنضمام إلى نجوم ممر المشاهير بدبي، وقد عبر حلمي عن سعادته الشديدة باختياره لهذا التكريم، بقوله: “دي إضافة كبيرة وتعتبر غلاف لمشوار طويل مشيت فيه ورحلة شافوا أنها كانت مؤثرة وإني شخص عمل تأثير إيجابي في المجتمع والوطن العربي فده شرف كبير جدا أتمنى إني أكون اسم صح في المكان الصح”.

أما عن تكريم زوجته الفنانة منى زكي، قال: “أنا فخور جدا جدا بمنى على مستوى الحياة الأسرية وعلى مستوى الحياة الفنية، وأحيانا كتير جدا هي بتكون قدوتي في الفن، الناس بتفتكر إن القدوة لازم يكون حد كبير، ولكن هو بيكون كبير في العطاء وكبير في الفهم وكبير في الإنسانية، فالحمد لله ربنا يديمها نعمة علينا”.