تسريب فيديو مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة بسبب أطفال الفنانة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد مرور ما يقرب من شهرين، تم تسريب مقطع فيديو للمشاجرة التي وقعت بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة الفنانة زينة، وذلك خلال تواجدهم في الساحل الشمالي في شهر أغسطس الماضي.

الفيديو أظهر توجه سيدة، والتي قيل أنها شقيقة زينة الكبرى، نحو الطاولة التي يجلس عليها عز برفقة أحد الأشخاص، ووجهت له الحديث ودفعته بيدها في ‏وجهه، وبعد انتباه أحمد عالفنانمن المفاجأة انسحب من المكان فورا.‏

وكانت قد وقعت مشادة واشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين شقيقة زينة أثناء تواجده في الساحل الشمالي في شهر أغسطس الماضي.

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وقال الفنان في بلاغه أمام نيابة العلمين ببرج العرب، إنه كان متواجدًا بمكان عام، عندما فوجئ بشقيقة الفنانة زينة تتوجه ناحيته وتعتدي عليه، وصفعته على وجهه.

وكشف المحضر الذي حمل رقم 1952 عام 2019 ما جاء على لسان الفنان وشهود اصطحبهم معه بأنه كان يجلس بمكان عام بقرية مراسي عندما فوجئ بشقيقة زينة تعتدي عليه بالسباب والقذف والضرب.

وأيدت أقوال الشهود ما قاله عز، حيث قال إنه تلقى صفعة من شقيقة الفنانة، ورفض عز أن ينتهى الموضوع بشكل ودي، وطلب أن يتم تفريغ كاميرات الفندق الذي كان متواجداً فيه، مع الاستماع لشهود العيان الذين كانوا بصحبته وقت وقوع المشاجرة، وعلى إثره أصدرت النيابة استدعاء لزينة وشقيقتها وشقيقها من أجل الاستماع إلى أقوالهم، و بررت شقيقة زينة مشاجرتها مع أحمد عز، بأنه كان يرغب في اصطحاب أحد طفلي أختها خارج الفندق، وعندما شاهدت الواقعة اشتبكت معه.