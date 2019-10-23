كم بلغت تكلفة إطلالة بلقيس على ممر المشاهير؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تم تكريم الفنانة اليمنية بلقيس في فعالية “دبي ستارز”، ووضع نجمة باسمها بممر المشاهير في دبي.

بلقيس تألقت على ممر المشاهير بإطلالة أنيقة من توقيع علامة Dior، حيث أطلت بتنورة متكسرة باللون الأزرق الفاتح بلغ سعرها 6781 ريال سعودي، مع بلوزة بنفس اللون بأكمام قصيرة من الدنيم سعرها 2954 ريال سعودي.

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الفنانة اليمنية أكملت إطلالتها بحزام جلدي أنيق باللون الأسود لفته حول خصرها، وقد بلغ سعره 4504 ريال سعودي، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة أنيقة، وتزينت بمكياج قوي.

بلقيس حضرت التكريم برفقة زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، والذي حرص على دعمها في هذا الحدث الهام، وقد التقطت الكثير من الصور معه.

يذكر أن ممر المشاهير تم افتتاحه يوم الأحد 20 أكتوبر بوسط دبي، لتكريم نجوم الوطن العربي والعالم في مختلف المجالات بشكل خاص يخلد أسماءهم، وكان من بين المكرمين كل من أحمد حلمي، ومنى زكي، وبلقيس، والهندية سونام كابور، وغيرهم.