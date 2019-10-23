والدة ياسمين صبري تحصد 3 ميداليات ذهبية في السباحة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت والدة الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن سر الموهبة الرياضية التي تتمتع بها ابنتها وذلك من خلال صور قامت بنشرها مؤخرًا عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
والدة ياسمين صبري، احتفلت بحصولها على 3 ميداليات ذهبية، و2 ميدالية فضية، وكأس أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة الدولية، ونشرت صور التتويج عبر صفحتها.
وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أكدت أن ابن الوز عوام، وذلك للمواهب الرياضية التي تتمتع بها الفنانة ياسمين صبري، في مجال السباحة واليوجا وغيرها من الرياضيات التي تمارسها حيث أنها حاصلة على ذهبيات في السباحة هي الأخرى.
من ناحية أخرى قدمت ياسمين صبري، دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل “حكايتي”، وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.
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