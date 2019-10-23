هاني شاكر يطلق «بينا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب المصري هاني شاكر، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “بينا” عبر القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، وقد حققت الاغنية آلاف المشاهدات.

وتقول كلمات أغنية بينا: بينا حبيبي الهوا بينادينا.. بينا نحضن قلوبنا وايدينا ..نعيشو حياتنا وننسى اللي فاتنا .. نشيلو غرمنا ف عنينا بينا .. هوانا يكون لينا مينا .. ومهما الحياة تهد فينا .. اكونلك شراع وقت الضياع تكونلي انت السفينة.

أغنية “بينا” كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوتية هاني محروس.

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وعلى جانب أخر، انتقد الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تهجم مطرب المهرجانات حمو بيكا، مؤخرا، على نقابة المهن الموسيقية، والإساءة لكل العاملين بها وتهدديهم.

هاني شاكر، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: «أنا لا أعلم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التسيب؟».

وأضاف أمير الغناء العربي : يوجد قانون وقضاء ودولة محترمة تستطيع محاسبة كل تطاول وتجاوز، وما فعله حمو بيكا مسيء لكل الفنانين، والفن المصري وليس للنقابة فقط.