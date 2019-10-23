مروى اللبنانية تحب رجل صعيدى في «ع الداون لوود»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة والنجمة اللبنانية مروى، تحضيراتها لمسرحية جديدة تحمل عنوان ” ع الداون لوود”، وتجسد من خلالها دور بنت من القاهرة، ومن عائلة متواضعة حتى تقع في حب راجل صعيدي، ومن هنا تواجه مشكله كبيرة تقلب الأحداث.

ويدور أحداث العمل المسرحي حول طبيب من أصول صعيدية يقرر الزواج بعد حصوله على الدكتوراه، لكن يصطدم بتقاليد الصعيد القديمة، خاصة فيما يتعلق بليلة الدخلة فيحاول جاهدا أن يثنيهم عن تلك الأفكار الباليه، فهل سينجح فى ذلك أم لا؟.

ومن المقرر أن تقدم مروى خلال المسرحية عددا من الأغنيات، موضحة أن التوليفة الجيدة المتواجدة فى الدور من غناء وتمثيل هو سبب موافقتها على المسرحية، وهى من بطولة أحمد سلامة، وعلاء مرسى، و سمسم شهاب، وبرلنتى فؤاد، و من تأليف أيمن العوضى، وإخراج حسام الدين صلاح.