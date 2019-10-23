كايلي جينر تحقق رقمًا قياسيًا عبر “تيك توك”

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر، شقيقة كيم كاردشيان، رقما قياسيًا جديدا عبر تطبيق “TikTok” لمقاطع الفيديو. وذكر موقع “ذا فيرج” أن جينر نجحت في اختراق حاجز المليار مشاهدة عبر تطبيق “تيك توك” بعد أسبوع من نشرها مقطع فيديو تغني فيه لابنتها ستورمي أغنية Rise and Shine، والذي صنف كأسرع فيديو يحقق هذا الرقم. وأحدث الفيديو ضجة بين رواد الإنترنت، حيث ظهرت من خلاله كايلي بجولة في مكاتب Kylie Cosmetics لمنتجات المكياج، وبعدها تنتقل إلى غرفة نوم ابنتها ستورمي في المكتب، حيث كانت الطفلة نائمة في سريرها. وحاولت كايلي إيقاظها وغنت لها أغنية Rise and Shine، فأعاد مشتركو تطبيق “تيك توك” كلمات تلك الأغنية وركبوها على مقاطع الفيديو الخاصة بهم وأرفقوها بهاشتاق “#RiseandShine”. Advertisements يشار إلى أن “تيك توك” هو تطبيق اجتماعي مخصص لنشر الفيديوهات وتقديمها بأسلوب إبداعي للآخرين.

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