فيلم كارول سماحة في السينمات العربية.. بهذا التاريخ!

متابعة بتجـــــــــــرد: ينتظر الجمهور في البلدان العربية عرض فيلم “بالصدفة” للنجم اللبنانية كارول سماحة بالسينمات في مصر، الأردن، سوريا، المملكة العربية السعودية، الإمارات وغيرها من الدّول.

ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم عربيًا ابتداءً من يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت كارول سماحة قد احتفلت بالعرض الأوّل لفيلم “بالصدفة” في احتفالية ضخمة أقيمت في سينمات أسواق العاصمة اللبنانية بيروت منذ أيام.

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فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.

وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.