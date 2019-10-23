3 أحداث أبكت أحلام خلال أسبوع.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد الأسبوع الماضي أحداثًا استثنائية بالنسبة للفنانة الإماراتية أحلام؛ إذ عبّرت عن حزنها للجمهور وبكت 3 مرات متأثرة في الأولى لوفاة زوجة عمها روضة بنت سالم.

أما المرة الثانية، فكانت بسبب المظاهرات التي يشهدها لبنان؛ إذ قالت أحلام إن سبب بكائها هو مشاهد خوف الناس على بعضهم من خلال الصور والفيديوهات متمنية لو أنها بينهم.

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والمرة الثالثة التي بكت فيها أحلام كانت بسبب المشتركة نورهان المرشدي التي غنّت خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس" أغنية "يا عيني عليكِ يا طيبة" ببراعة شديدة؛ إذ أدهشت لجنة تحكيم البرنامج، وخصوصًا أحلام التي أدمعت عيناها تأثرًا؛ ما دفع المرشدي للتوجه صوب أحلام واحتضانها بشدة.

من جهة أخرى، نشرت الفنانة أحلام صورًا من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بينها صور في برنامج "ذا فويس"، وعلقت على الصور بالقول: "ماني تحت، أنا على رأس القمة ".

ومنذ بدء الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" تظهر النجمة الإماراتية بإطلالات مختلفة تمامًا عما كانت تظهر عليه قبل البرنامج، وذلك بعد خسارتها وزنها بشكل واضح، لتُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد واختياراتها الجريئة المواكبة للموضة والأزياء العصرية.