مظاهرات لبنان تشعل خلافًا ناريًا بين ليليان داود ونجيب ساويرس.. والسبب "نُكتة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الإعلامية اللبنانية ليليان داود في مشادة كلامية عنيفة مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تويتر، بدأت بالتعليق على "نكتة" أطلقها الأخير بشأن التظاهرات في لبنان لتنتهي بصدام عنيف بينهما.

وكان نجيب ساويرس علق على التظاهرات في لبنان عبر حسابه في تويتر قائلًا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

بدورها علقت ليليان على مداعبة ساويرس بشأن الوضع في لبنان، قائلة: "‏سقطة كبيرة للأسف"، ليرد عليها رجل الأعمال المصري قائلًا: "‎‎حتى إنتى يا بروتوس عيب عليكي لو مشفتيش مش مشكلتي... اعتذري إنتى بقه".

وأثار رد ساويرس غضب ليليان التي ردت عليه قائلة: "‏‎‎مش إلك هالأسلوب، أنت أكبر من هيك صح؟"، فقال ساويرس: "‏لا ده كلامي وأسلوبي ولقد تجاوزتي ونسيتى! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة".

واستدعى التراشق بين الطرفين علاقة العمل التي كانت تجمعهما حيث كانت الإعلامية اللبنانية تقدم برنامج "الصورة الكاملة" في قناة "أون تي في" المملوكة لـساويرس منذ يونيو 2011 وحتى اتفقت مع إدارة القناة على إنهاء تعاقدها يونيو 2016.

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وألمح ساويرس إلى فترة عمل الإعلامية اللبنانية في قناة أون تي في قائلًا: "أنا كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل، وصدق المثل: "اتق شر من أحسنت إليه"، وذلك على خلفية تعليقها على تغريدته الشهيرة حول الاحتجاجات في لبنان.

وتطورت المشادة بين الطرفين حتى انفعلت ليليان ووجهت له رسالة قاسية بقولها: "عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، أنت لم تحسن الي، وعملت بالقناة بعقد، كل عمري تعاملت بمهنية، وأنت عارف كتير منيح إني محترمة، وعمري ما طلبت منك حاجة خارج سياق العمل، احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني، جد جد يا عيب الشوم، أنت خيبة كبيرة بالفعل".

وأنهى ساويرس المشادة بتغريدة قال فيها: "عن إذنكم يا جماعة هنام، بس أرجوكم لو كملت ابعتولي الصبح بقية الكلام، جود نايت، وإن شاء الله نصحى على شمس من غير مطر".

ومن جانبها عادت داود لتقول: "لم أكن أتصور أن يصل مستوى ناس احترمتهم وتعاملت معهم بمهنية ورقي إلى هذا الدنو، لا فضل لأحد علي، عملت في مصر قادمة من أعرق المؤسسات الإعلامية، وتبنيت قضايا الناس، وبكل رضى تحملت تبعات خياراتي مثلي كمثل الناس التي حملتني همومها ونقلتها بصدق. أشكركم".