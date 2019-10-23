مراد يلدريم يحتفل بميلاد زوجته إيمان الباني في أجواء رومانسية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت المغربية إيمان الباني زوجة الفنّان التركي مراد يلدريم بعيد ميلادها الـ 37 في أجواء رومانسية برفقة زوجها، داخل أحد المطاعم.

وقرر مراد يلدريم أن يصطحب زوجته إلى أحد المطاعم، لتتفاجأ بالأجواء الرومانسية التي كان يلدريم قد طلب تحضيرها قبل قدومهما، وما إن دخلا حتى بدأ طاقم المطعم بترديد أغنية " هابي بيرثي تويو" وسط الشموع، بحضور أصدقائهما، ثم طبع على خدها قبلة، مقدمًا لها التهنئة بهذه المناسبة.

وشاركت إيمان الباني مقطعًا من الفيديو عبر حسابها على إنستغرام من أجواء الاحتفال، وعلقت قائلة:" من كل قلبي بشكر أعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي، وأكيد أنا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائمًا وأبدًا يا حبيبي".

وأضافت:" وأتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني... بحبكم جدًا".

وفي هذه المناسبة أيضًا؛ شارك مراد يلدريم جمهوره بصورة جديدة جمعته بزوجته عبر صفحاته على إنستغرام، وفي تعليقه عليها عبّر عن حبّه الكبير لها.

وفي سياقٍ آخر؛ يشارك مراد يلدريم بفيلم جديد يحمل عنوان "القبلة الأولى" بدأ عرضه في الصالات السينمائية يوم الـ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي وتشاركه في بطولته الفنانة التركية أوزجي جوريل.

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كما يخوض مراد يلدريم بطولة درامية جديدة في مسيرته الفنية بمسلسل "رامو"، بعد أن قدم اعتذاره في وقت سابق عن تقديم برنامج "من سيربح المليون" في نسخته التركية، معربًا عن شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار الذي اتخذه.

وكشف يلدريم عن أن السبب وراء ذلك هو ارتباطه بتصوير مسلسل "رامو"، لافتًا إلى أن شغفه بالتمثيل جعله يبدّل رأيه حول فكرة تقديم البرنامج.

ولمن لا يعرف إيمان الباني؛ فهي ملكة جمال المغرب عام 2006، وممثلة مغربية شاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية، سواء في المغرب الذي كان لها أول ظهور لها من خلال مسلسل "نسيب الحاج عزوز"، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر وهناك تعرف عليها الجمهور العربي عامة من خلال أعمال درامية متنوعة أبرزها فيلم "عمليات خاصة"، ولتنتقل بعد هذا إلى مجال الإعلانات والموضة في بريطانيا.

ودخلت إيمان الباني القفص الذهبي من الممثل التركي مراد يلدريم سنة 2016.