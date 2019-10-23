طارق العريان: "جعلتُ أصالة ممثلةً دون أن أستأذنها"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّق المخرج المصري طارق العريان نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير "ولاد رزق 2"، الذي حرص على وجود زوجته الفنانة السّورية أصالة كضيفة شرف.

وعلق العريان في تصريح صحفي على هذا الأمر: "أصالة شهدت معي مولد الفيلم وتعرف كل تفاصيله وتحضيراته، وأسهمت بشكل آخر في الفيلم؛ إذ قدّمت الأغنية الترويجية للعمل مثلما قدمت للجزء الأول، وعندما اقتضت الحاجة أن تكون ضيفة شرف لم أستأذنها في الأمر، وهي وافقت فورًا، وقدمت مشهدًا واحدًا، والطريف أنها بالفعل تفكّر في التمثيل منذ فترة، وعندما تجد العمل المناسب ستخوض التجربة طبعًا".

يُشار إلى أنه انتشرت أخبار في الفترة الأخيرة تؤكد انفصال الثنائي عن بعضهما، لتخرج أصالة وتوضح أنّ كلّ الأنباء التي تمّ تداولها حول طلاقها غير صحيحة، وأنّ ما حدث بينهما مجرّد خلاف بسيط.

وكان مصدر مقرّب من أصالة وزوجها كشف لـ"فوشيا" بعض تفاصيل خلافهما، والذي أتى نتيجة تعاقد طارق العريان مع إحدى شركات الإنتاج في أمريكا لإخراج فيلم هناك، وبقائه عامًا كاملاً في الولايات المتحدة.