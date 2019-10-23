ماذا قالت خبيرة الإتكيت سلام سعد عن لباس النساء في مظاهرات لبنان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحوّلت الثورة اللبنانية إلى محط اهتمام عدد كبير من المتابعين سواء في الدول العربية أو الأجنبية، معتبرين أنها تحولت إلى عصرية بخاصة لجهة إطلالات النساء سواء ملابسهن أو مكياجهن.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله خبيرة الإتيكيت د. سلام سعد الانتقادات التي تواجهها المتظاهرات هذه الأيام، متطرقة الى ظاهرة حملهن على الأكتاف.