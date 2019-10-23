عادل إمام يحتفل بميلاد داليا البحيري والسيجارة بيده.. هل بدا متعبًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على طريقة فيلم "السفارة في العمارة" احتفل الفنان المصري عادل إمام، بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، أثناء تصوير مشاهد مسلسل "فالنتينو" الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

وشارك في احتفالية عيد الميلاد الفنانة دلال عبدالعزيز، وبعض النجوم المشاركين في العمل، وقام الفنان عادل إمام بتقطيع الكيكة للجميع.

وبدا إمام مرهقًا بعض الشيء؛ إذ بدت ملامح التعب واضحة على وجهه، إلا أنه لم يتخلَّ عن سيجارته أثناء الاحتفال.

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ويجسد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

ويعد هذا المسلسل هو العمل الثاني الذي يجمع داليا البحيري بالزعيم عادل إمام؛ إذ سبق وشاركته بطولة فيلم "السفارة في العمارة" عام 2005.

مسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.