4 نجمات مرشحات لمشاركة جان يمان بطولة مسلسله الجديد.. من ستفوز؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف برنامج "الصفحة 2" التركي عن أن المنتج فاروق تورغوت بصدد العمل على مسلسل جديد من بطولة النجم جان يمان، ومن المقرر أن يُعرض في شهر مارس المقبل.

وبحسب البرنامج، فإن المنتج تورغوت لم يستقر بعد على النجمة التي من المقرر أن تُشارك يمان بطولة المسلسل إلا أنه محتار بين 4 أسماء وهن التشين سانغو وميليسا باموك وبانسو سورال وميليسا شانولسون.

وأثارت هذه الترشيحات حماسة الجمهور وردود فعل مختلفة، فيما كان الخيار الأكبر للنجمة التشين سانغو والتي سبق وأن شاركت في مسلسل حب للإيجار.

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ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى مُتعلقة في العمل سواء من ناحية قصته أو اسمه، فيما يتوقع أن تبدأ المفاوضات والاتصالات مع بقية طاقم العمل قريبًا.

واستطاع يمان مؤخرًا تحقيق نجاح كبير من خلال مسلسل "الطائر المبكر" الذي شارك في بطولته إلى جانب الفنانة التركية ديميت أوزدمير مُشكلان ثنائيًا ناجحًا، كما يحظى يمان بجماهيرية واسعة في تركيا وخارجها بعدد من الدول العالمية بالإضافة إلى الدول العربية.

وكان المنتج سامح مجدي قد نشر مؤخرًا صورة تجمعه بالفنان التركي خلال لقائهما في مدينة كان الفرنسية كاشفًا عن مفاجئة حول مشاركة يمان في الدراما العربية قريبًا دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.