تعرف على نجوم حفلات ومسرحيات "موسم الرياض" فى نوفمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن حفلات ومسرحيات "موسم الرياض" المقرر إقامتها في شهر أكتوبر الحالي، وحتي 15 ديسمبر المقبل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، حيث تضم الحفلات والمسرحيات عددا من أهم وأشهر نجوم الغناء والفنانين بالوطن العربي، وفي السطور التالية يرصد "اليوم السابع" أبرز حفلات ومسرحيات موسم الرياض هذا العام.

حفلات غنائية:

هناك مجموعة من حفلات أبرزها المطرب عبد الله الرويشد يحيى حفلاً غنائياً يوم 9 نوفمبر المقبل مع المطربة داليا مبارك وخالد عبد الرحمن، وكذلك يقدم عبادي الجوهري حفلا يوم السبت 16 نوفمبر ويشاركه الحفل المطربة أسماء لمنور، وفؤاد عبد الواحد.

كما يحيى المطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطرب أصيل أبوبكر، وبلقيس حفلاً يوم السبت 23 نوفمبر ، وكذلك المطرب نبيل شعيل والمطربة نوال الكويتية يجتمعان بحفل غنائي يوم 30 نوفمبر

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مسرحيات عربية:

يسافر النجم يحيى الفخراني بصحبة أسرة مسرحيته "الملك لير" إلى المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر المقبل لعرض المسرحية في موسم الرياض ابتداءً من الأربعاء الموافق 6 من نفس الشهر على أن يستمر العرض لمدة 4 أيام، على أن يعود بعدها فريق عمل المسرحية لاستكمال العروض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ويشارك أيضا نجوم مسرح مصر في موسم الرياض خلال الفترة من 24 وحتى 27 أكتوبر الجاري، وحرص عدد من نجوم مسرح مصر مشاركة متابعيهم بتفاصيل رحلتهم إلى السعودية.

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وفاجأ النجم أحمد مكي جمهوره بعودته من خلال عرض مسرحي بشخصية "حزلقوم"، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض في السعودية في الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

النجم أحمد عز يقدم لأول مرة عرضا مسرحيا يحمل عنوان "علاء الدين والعفريت" ويشاركه في بطولة العرض المسرحي النجم محمد سعد والفنانة تارا عماد للمخرج مجدى الهوارى، وبدأت بروفات العرض المسرحي بالنجم محمد سعد بشكل يومي حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما يستعد النجم أشرف عبد الباقى للسفر والمشاركة فى موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية بمسرحية جريمة في المعادي، وذلك فى إطار فعاليات موسم الرياض التابع لهيئة الترفيه بالسعودية، حيث سيشارك عبد الباقى فى الفترة من 13لـ 16 نوفمبر المقبل.

مسرحيات عالمية:

بالنسبة على المستوي العالمي يتم تنظيم عروض مسرحية بيتر مان من 7 لـ 12 نوفمبر، ومسرحية الرواية العالمية الشهيرة "ساحر أوز العجيب".

أبطال مسرحية جريمة في المعادي

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