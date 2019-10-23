سمر أبو خليل تشارك صور اعتصام الفنانين أمام تلفزيون لبنان









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الإعلامية سمر أبو خليل عبر صفحتها على "تويتر" صور اعتصام عدد من الفنانين اللبنانيين أمام مبنى تلفزيون لبنان في بيروت، احتجاجاً على عدم تغطيته للثورة الشعبية التي يشهدها لبنان. وأرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: "تلفزيون لبنان...الحنين الى الزمن الجميل".

وشارك في الاعتصام العديد من الفنانين بينهم أنجو ريحان، وسام حنا، بديع أبو شقرا، جنيد زين الدين، حنين، عبدو شاهين، وغيرهم.

وكان لوسام حنا كلمة بوجه وزير الإعلام شدد فيها على أن مواكبة التلفزيون للإنتفاضة اللبنانية واجب وطني، وأضاف عبدو شاهين: “تلفزيون لبنان، تلفزيون الشعب”، وقال بديع أبو شقرا أن التلفزيون هو ملك الشعب المتواجد في التظاهرات”، طارحين علامة استفهام حول سبب عدم تغطية التلفزيون للتظاهرات.

