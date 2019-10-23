شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..لمحبي الشتاء وعشاق المطر .. أشهر الأغنيات المرتبطة بالأجواء الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط دوما سقوط الامطار بالحنين لسماع الأغاني الرومانسية والأغنيات التي تحمل الكثير من أجواء الشتاء سواء في قصة الأغنية أو مفرداتها، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” لكم أبرز أغاني المطربين في حب المطر والرومانسية في الأجواء الممطرة :

أغنية أواخر الشتا:

فى 2012، فاجأت "إليسا" جمهورها بتقديم لأغنية متميزة تناسب مع أجواء فصل الشتاء، وهى من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر علي، توزيع تميم، وحققت الأغنية نجاحا ساحقا لا مثيل له وقت طرحه.

أغنية حبيبتي و المطر:

هى من أغنيات ألبومات كاظم الساهر في عام 1999، والأغنية من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان كاظم.

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أغنية ليل ورعد وريح:

بعد مشاركت النجم وائل كفورى في مشوار الفني من خلال برنامج "ستوديو الفن"، قدم أغنية " ليل ورعد وبرد ريح" التي نجحت نجاحا كبيراو حملت وائل إلى أن يكون واحد نجوم لبنان في هذ الوقت.

أغنية رجعت الشتوية للفيروز :

أغنية شتا لمحمد منير: