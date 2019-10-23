شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ابن عربى تغنى بمهرجان فاس بعد غياب 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع فرقة ابن عربي المغربية بصمتها الصوفية الخاصة في فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان فاس للثقافة الصوفية في المغرب، عبر حفل جماهيري ضخم في تمام الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبل.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة الفرقة الصوفية الأقدم في العالم العربي إلى محبيها المغاربة في فاس بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات منذ آخر مشاركاتها في المهرجان العريق، كما تفاجئ ابن عربي جمهورها بإعادة تقديم وتوزيع أشهر أغنياتها بشكل موسيقى جديد على طريقة آلة الطار الإيرانية، بمشاركة خاصة للعازف العالمي ناظر أغخاني، منها أغنيات "أبدًا تحن إليكم الأرواح"، و"عرفت الهوى"، وأغنيتها الجديدة "أوقدت في قلبي هواك".

ابن عربى تعد من أقدم فرق الصوفية فى العالم العربى، ووضع حجر أساسها الدكتور أحمد الخليع منذ نهاية الثمانينات، وتم اختيار اسمها تيمناً بمحيى الدين ابن عربى الملقب بالشيخ الأكبر والذى يعتبر من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين، وتقدم رؤياها الموسيقية الخاصة فى إعادة إحيائها أشعار وقصائد رواد الصوفية القدامى بطريقة أكثر عصرية، خاصة مع تغيير دمائها الغنائية بتولى المطرب والمنشد عبد الله المنصور قيادة دفة الغناء فى الفرقة.