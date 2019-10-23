شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح السعدنى يحتفل بعيد ميلا والده ويدعو له بالصحة وطول العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحد السعدنى بعيد ميلاد والده الفنان صلاح السعدنى، متمنيا له دوام الصحة والعافية. ونشر السعدنى صورة لوالده عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية كل سنة وأنت طيب يا عمدة". ويعرض حاليا لأحمد السعدنى، على قناة ‪dmc‬، مسلسل "شبرمية"، وتدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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