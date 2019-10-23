إليسا تعلق على فيديو الجندي اللبناني: "الجيش والشعب إيد واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار مقطع فيديو، لجندي لبناني، يظهر فيه باكيا وسط المظاهرات اللبنانية، تعاطف عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنانة إليسا.

وعلى حسابها الرسمي بموقع تويتر، علقت: "دمعتك أشرف منن كلن، الجيش والشعب إيد واحدة".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.