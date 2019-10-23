الألماني رومان بونكا يشارك محمد منير بالعزف في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الملحن والموزع الموسيقي الألماني رومان بونكا عن مشاركته مع الفنان محمد منير بالحفل المقام يوم 1 نوفمبر المقبل، بافتتاح مهرجان الموسيقى العربية.

بدأت رحلة رومان مع الفنان محمد منير منذ 25 عاما، إذ قام بتوزيع أغنية "باعتب عليكي" للشاعر مجدي نجيب ولحنها أحمد منيب، وشارك بعدها عازفا على العود والجيتار الكهربائي وموزعا موسيقيا بالعديد من ألبومات منير، ومنها "مدد يا رسول الله".

وكانت زوجة رومان هي صاحبة أشهر فيديو متداول يجمعهما في سهرة مع الملحن الراحل أحمد منيب ومحمد منير، ويتم تداوله على أن الزوجة هي الفنانة الراحلة داليدا، وهو ما نفاه نجل "منيب" في تصريح خاص سابق لـ"الخليج 365".