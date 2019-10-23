نيشان ينشر فيديو لجندي لبناني يبكي أثناء المظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
غرد الإعلامي اللبناني نيشان، بمقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، ظهر فيه جندي لبناني وهو يبكي، في المظاهرات الحالية في لبنان.
وعلق نيشان على الفيديو قائلًا: " قلبك يا وطن".
يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.
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