نيشان ينشر فيديو لجندي لبناني يبكي أثناء المظاهرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غرد الإعلامي اللبناني نيشان، بمقطع فيديو عبر حسابه بتويتر، ظهر فيه جندي لبناني وهو يبكي، في المظاهرات الحالية في لبنان.

وعلق نيشان على الفيديو قائلًا: " قلبك يا وطن".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.