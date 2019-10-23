"خسيتي أوي".. ويزو تفاجئ جمهورها برشاقة غير معهودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ويزو، صورة جديدة لها عبر حسابها بـإنستجرام، ظهرت خلالها وقد خسرت جزء كبير من وزنها.

وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "خسيتي أوي، هي ويزو خست كدة ليه"، وغيرها من التعليقات.

يُذكر أن ويزو تشارك في بطولة الموسم الأخير لمسرح مصر، ويشاركها البطولة أعضاء الفريق أبرزهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور.