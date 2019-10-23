فيديو.. مفاجأة رامي إمام لداليا البحيري في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ياسمين الشرقاوي: شارك المخرج رامي إمام، جمهوره ومحبيه، مقطع فيديو من مفاجأة أعدها فريق عمل مسلسل "فالنتينو"، للفنانة داليا البحيري في عيد ميلادها. ونشر "إمام" عبر حسابه بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لتورتة تحمل صورة "داليا" أعدتها لها أسرة المسلسل. فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، إنعام الجريتلي، أحمد فريد، وحمدي الميرغني.

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