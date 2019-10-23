هكذا احتفل عادل إمام بعيد ميلاد داليا البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرص الفنان عادل إمام على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري، خلال كواليس مسلسلهما الجديد "فلانتينو"، المقرر عرضه في رمضان 2020. وشارك "الزعيم" جمهوره ومحبيه عبر حسابه بـ"إنستجرام" بمجموعة صور تجمعه بها وزوجها خلال احتفالهما بعيد الميلاد. "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني.

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