أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ الفنان أحمد السعدني، والده النجم الكبير صلاح السعدني، بعيد ميلاده.

ونشر "السعدني" صورة للنجم الكبير، وعلق: "ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية، كل سنة وإنت طيب يا عمدة".

الفنان الكبير من مواليد 23 أكتوبر 1943، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها "الأرض"، "أغنية على الممر"، "ملف في الآداب"، "أرابيسك"، وغيرها.