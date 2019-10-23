بالصور.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلاد تامر حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة منة فضالي، بعيد ميلاد المخرج تامر حمزة، ونشرت صور تجمعهما عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
وعلقت: "كل سنه وإنت طيب يا أبو قلب طيب وعقبال ١٠٠٠ سنة، ودايما ناجح ومحقق كل أحلامك لأنك تستاهل كل خير".
وتابعت: "سعيدة إني كسبت أخ وصديق بحبه وبحترمه زيك، إنت مفيش منك اتنين، وربنا يراضيك زي ما بتراضي كل الناس، عن تامر حمزه أتحدث".
يذكر أن منة فضالي تعاونت مع المخرج تامر حمزة في آخر أعمالها مسلسل "قيد عائلي" الذي ضم نخبة من النجوم، وحقق نجاحا كبيرا.
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