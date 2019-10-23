بالصور.. نيللي مقدسي في مظاهرات لبنان: "الله يحمي الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، على المشاركة في المظاهرات بالعاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت صور من مشاركتها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام.

وعلقت: "هيدي المظاهرة اللي صارت، والـ 2 مليون ونص يللّي نزلوا، هيدي للتاريخ رح تبقى شو ما حقّقت وشو ما قدرنا نعمل ولو شو ما كانت نتايجها".

Advertisements

وتابعت: "رح تبقى للتاريخ إنو الشعب اللبناني قرّر ينتفض على وجعو، قرّر إنّو بدو يحقّق، بدّو حياة كريمة، بدو كهربا، بدو مَيّ، بدو ضمان شيخوخة، بدو يعيش، بدّو يشتغل ببلدو بدّو ما يتبهدل".

وأضافت: "بعيداً عن أي تسيّس وعن أي أحزاب وعن أي انتماء، كل الشعب نزل إيد بإيد تيدافع عن حقوقو وكرامتو، وامبارح بالمظاهرة كِبِر قلبي قدّ الوطن، الله يحمي لبنان وشعبو".

يُذكر أن آلاف الأشخاص في بيروت يتظاهرون احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، في واحدة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ سنوات.