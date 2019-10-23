نرمين الفقي أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة نرمين الفقي، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام. وظهرت "نرمين" في الصور بإطلالة أنيقة، وفستان قصير باللون الذهبي، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.

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