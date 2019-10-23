شاهد.. أحمد السعدني لوالده في عيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا عمدة

هنأ الفنان أحمد السعدني والده الفنان الكبير صلاح السعديني بعيد ميلاده الـ 76، داعيًا الله أن يحفظه، ويطيل عمره، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر السعدني عبر حسابه صورة لوالده
يذكر أن أخر أعمال الفنان صلاح السعدني كان مسلسل "القاصرات"، الذي قام ببطولته إلي جانب كل من داليا البحيري، ياسر جلال، سميرة عبد العزيز، لقاء سويدان، أحمد كامل، هيثم محمد، منة عرفة، تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة.
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