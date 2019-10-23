تعرف على عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة على مسارح الدولة المختلفة، اليوم الأربعاء، منها عرض "يوم أن قتلوا الغناء"، على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام الساعة السادسة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي

عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.بينما يُعرض "عبور وانتصار"، على مسرح السلام في شارع القصر العيني يوميًا، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهي مسرحية وطنية استعراضية عن انتصارات حرب أكتوبر.العرض من بطولة محمد عبد الجواد ، ايمان سالم ، عبد السلام الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، شيماء نصار ، منير مكرم ،نوال سمير، محمد عابدين، منصور عبد القادر، أيمن بشاي، سعيد المختار، محمد عبد الفتاح، الطفل أحمد عصام، أداء صوتي حلمى فودة، أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم استعراضات أشرف فؤاد ، ديكور وملابس محيي فهمي، والعرض من تأليف وإخراج محمد الخولى.وفي قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، تُعرض "صحينا يا سينا" في تمام الساعة الثامنة مساء، من بطولة خالد محمود، محمد عبدالوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ.