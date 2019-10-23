غدًا.. عرض "يوم النصر" بمسرح سيد درويش لأول مرة

قال الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الاحتفالية الغنائية "يوم النصر" من إنتاج الفرقة، تُقدم لأول مرة بالقاهرة على مسرح قاعة سيد درويش التابعة لأكاديمية الفنون، غدًا الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري،

في تمام الثامنة مساء، وذلك ضمن احتفالات محافظة الجيزة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وانطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية " دراجة لكل مواطن".

"يوم النصر" بطولة وإهداء من هيثم محمد، وفاء

قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة ابراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، وإخراج إسلام عبدالشفيع.

يذكر أن "يوم النصر" هي احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر ونضال الجيش المصري العظيم، يتناول العرض الربط ما بين روح النصر في حرب أكتوبر وروح العمل وبناء مصر الآن.